群創去年車載面板出貨奪全球第二 友達居第四、華映第七名

根據群智諮詢 (Sigmaintell) 調查資料顯示，去年全球車載顯示面板出貨總量約 1.5 億片 (不包含後裝)，年增約 12%，預計今年出貨量將增至 1.7 億片，年增 13%；統計去年出貨中，JDI 獨佔鰲頭，群創 (3481-TW) 居第二名，友達 (2409-TW) 拿下第四名，華映 (2475-TW) 則是第七名；值得注意的是中國面板廠出貨量年增高達 58%，是去年車載領域增長最快的面板廠，尤其是中控導航市場。

根據群智調查資料，去年全球車載顯示面板出貨冠軍為 JDI，年增約 12%；群創居次，但年增僅 3%；LGD 第三名，年增 21%；友達、Sharp 分居四、五名，Sharp 出貨年減 0.3%；台廠擠進前十名的還有華映，拿下第七名。

群智指出，中國大陸面板廠商在車載顯示領域投入很多精力，去年表現不俗，天馬為中國大陸最早進入車載顯示領域的廠商，去年出貨年增 44%，位居全球第六名，高速增長的部分包括儀錶顯示領域及中控導航市場。

信利的車載顯示在大陸面板廠中位居第二，年增約 21%，拿下全球出貨第八名，今年隨著新產線量產，預計將繼續走高；京東方在 2016 年剛踏入車載顯示領域，成為去年的黑馬，去年車載顯示出貨量年增 58%，是去年車載領域增長最快的面板廠，尤其是中控導航市場。