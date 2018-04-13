〈鉅亨觀點〉當沖降稅台股量能擴大後 還應該思考三件事

立法院今 (13) 日三讀通過《證券交易稅條例》，當沖降稅優惠措施再延長至 2021 年 12 月 31 日止，估計將助於台股量能及稅收。不過，當沖降稅延長後，政府應該思考三件事，包括是否擴大層面給予小資族相關租稅優惠、若市場波動性變大，投資人是否有保障機制、及明年推動逐筆撮合政策是否與當沖降稅相矛盾。

當沖降稅將再延長 3 年 8 個月，確實會讓萬點行情延續下去，因為資金不會退潮，不過若以台股一天交易量能千億元來看，超過 8 成成交量都是當沖交易，對台股是利還是弊，券商高層直言，表示市場是一群周轉率很高的人在玩。

當沖降稅的美意，是希望能持續提高台股量能，不過，本土券商業者認為，政府不該只看量能，要進一步提出鼓勵措施，增加小散戶及年輕族群投入資本市場的意願，這才是長久之計。

因為當沖降稅的激勵，台股量能提高，但實際參與人數沒有變多，目前股市投資人平均 45 歲至 50 歲，投資人一天一天在老化，若沒有新的投資人投入股市，未來勢必傷害市場，這也是當沖降稅沒法達到的效果。

然而，若進一步觀察市場對當沖降稅延長後的看法，普遍認為，政府應該思考三件事，第一是除透過當沖降稅獎勵為市場創造流動性的投資人，是否該用政策鼓勵小資族、小散戶透過股票累積財富，券商高層坦言，看好金管會目前推動的 TISA 帳戶，可對中長期持有的投資人祭出稅賦優惠。

第二是明 (2019) 年政府推動逐筆撮合政策，當沖交易量大的投資人勢必會持觀望態度，到時量能恐又降下來，政府應思考逐筆撮合政策與當沖降稅政策，是否有所衝突。

第三則是，當沖降稅時間延長後，市場波動性變大，對散戶投資人保障機制為何。

整體來看，當沖降稅短期確能刺激量能，但台股要如何創造新資金動能，除有待產業升級，還得看政府更多實質政策的帶動。