晶技首季稅前賺1.05億元年減逾7成 每股稅前賺0.34元

台灣石英元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 今 (13) 日公布最新自結獲利，首季營收及獲利同創 9 年來新低，單季稅前盈餘 1.05 億元，季減 59%，年減 71%，每股稅前盈餘為 0.34 元。

台灣晶技今年第 1 季營業規模縮小，造成獲利下滑，且認列高達 5000-600 萬元的匯兌損失，單季稅前盈餘 1.05 億元，比不上去年下半年旺季時的單月獲利水準。

晶技自結 3 月稅前盈餘為 4038 萬元，月增 1.9 倍，年減 81.4%，累計 1-3 月稅前盈餘 1.05 億元，季減 59%，年減 71%，每股稅前盈餘為 0.34 元。

晶技今年首季主要受蘋果及非蘋手機客戶需求下滑影響，造成營收在歷史低檔徘徊， 3 月營收 6.5 億元，較 2 月成長 22.87%，年減 10.41%；累計前 3 月營收 18.7 億元，創 9 年來單季新低，季減 17.6%，年減 12.36%。

晶技原先對第 1 季營收站上 20 億元預期落空，目前處於上半年市場需求淡季中，短期第 2 季營收快速回升仍有難度，下半年可望在小型化石英元件及手機感測元件等汽車、手機、物聯網應用與新客戶帶動下，營收將逐步攀升。

晶技去年營收 87.81 億元，毛利率 24.89%，年減 1.61 個百分點，稅後純益 9.63 億元，年減 5.27%，每股純益為 3.11 元。