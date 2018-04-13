恒耀全資持股BOLTUN 進口替代商機可期 法人估今年淨利將增逾1成

鋼鐵股股王恒耀 (8349) 今日在櫃買中心舉行法說，參加的投資人多達 150 人，將櫃買中心的 11 樓會議室擠得水洩不通，座無虛席。發言人許繼文指出，恒耀因有感於傳統螺絲螺帽，已淪為價格取勝的紅海市場，早自 2006 年起，逐步轉型為全方位車用零組件製造商，去年營收 103 億元，EPS6.98 元，配發股息 5.6 元，獲利及股息皆是歷史新高數字，第一季營收 26.51 億元，年增 7.78%。

許繼文表示，恒耀 EBITDA 利潤率持續往上，維持在 15% 以上，如果沒有重大併購或其他資本支出，估計往後仍可以持續維持一定的股息配發水準。

根據統計，全球螺絲螺帽市場可達 700-800 億美元，其中有 20% 車用，恒耀在轉型後，車用品項營收占比達 70-80%，其他是風力發電、重型機具、工業 4.0 機器手臂等，也是直接供貨，年產能 10 萬噸，在全球居前十大螺絲螺帽廠之一，市占率約 3%-5%。

法人詢問恒耀收購大陸子公司 BOLTUN BVI CORPORATION 的考量，許繼文說，此案主要是關係人交易，將老闆私有的公司，放入上櫃公司恒耀之中，恒耀當初 IPO 時，原本是以貿易（trading）業務為主，現在把不同功能置入恒耀。由於中國汽車市場擁有全球最高的增長幅度，廈門廠營收年增 15%，更高於平均，收購效益在於取得相對高幅度進口替代的商機。

恒耀先前以 6,400 萬美元 (或等值新台幣) 購買 BOLTUN BVI CORPORATION 45% 股權，投資後將持有該公司 100% 股權。

恒耀原即持有 BOLTUN BVI CORPORATION 55% 股權，現在增持至 100%，BOLTUN BVI CORPORATION 旗下有廈門恒耀金屬、廈門同恒金屬、廈門安恒鋼材、廈門民恒機械及廈門艾司卡汽車零部件等五家，生產車用扣件及精密金屬零部件。

除此之外，恒耀 2018 年中國廠鋁製扣件產能將陸續投產，在持續享有中國零件國產化的趨勢下，營運將持續創高。法人預估，恒耀 2018 年營收可年增 5.2%，淨利逾一成。

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