恒耀以6400萬美元購買BOLTUN BVI CORPORATION 45%股權

鋼鐵股王恒耀 (8349)2 日董事會決議，以 6,400 萬美元(或等值新台幣) 購買 BOLTUN BVI CORPORATION 45% 股權，投資後將持有該公司 100% 股權。



恒耀原本就持有 BOLTUN BVI CORPORATION 55% 股權，現在增持至 100%，BOLTUN BVI CORPORATION 旗下有廈門恒耀金屬、廈門同恒金屬、廈門安恒鋼材、廈門民恒機械及廈門艾司卡汽車零部件等五家，生產車用扣件及精密金屬零部件，通過多項車廠品質認證，近年來陸續打入多家中國大陸汽車廠，在產品技術、產業知識、製程認證、採購整合及庫存物流管理等，有豐富的經驗與實績，主要客戶涵蓋中國大陸各合資車廠。



恒耀表示，此次收購計畫，主要目的是有效整合旗下關係企業，簡化資源配置，統合決策執行，期可提高整體營運績效，提升獲利能力。



BOLTUN BVI CORPORATION 2017 年度經會計師查核簽證報表合併營業額，以人民幣計算約 7.7 億元，稅後淨利約為人民幣 1 億 2,516 萬元。此案購買股權的資金，將採部分自有資金及部分銀行聯貸來支應。全案將提請股東會決議，預計 2018 年第三季完成。



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