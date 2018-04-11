從德國到中國避險瘋黃金 投資人湧向黃金ETF避風

面對目前金融市場諸多不確定因素，投資人變得更加焦慮，資金湧向具避險概念的黃金 ETF，據《彭博社》報導，黃金 ETF 受歡迎的程度來到 2013 年的新高。

彭博社追蹤的黃金 ETF 連續第 4 個交易日上漲，創下自 1 月以來的最長漲期，截至周一，全球第 3 大黃金 ETF Xetra-Gold（4GLD-DE）的流通股數量已達 1.77 億股，創下該基金自 2007 年在法蘭克福交易所上市以來的新高。

Xetra-Gold 流通股數達 1.77 億股創新高。（來源：Bloomberg）

儘管中國國家主席習近平在與美國的貿易爭端的言論中，表現出和解的基調，股市周二反彈，地但緣政治焦慮推動黃金需求，美國對俄羅斯寡頭的制裁可能會引起克里姆林宮的強烈反應，此外，在敘利亞疑似化學武器襲擊後，中東緊張局勢升級。

德意志銀行分析師 Michael Blumenroth 表示，由於股市波動的風險及俄羅斯和中東地區的地緣政治風險。德國投資人緊張情緒擴大，購買黃金以尋求避險。

除了德國投資人積極購買黃金外，中國投資人也不遑多讓。中國博時黃金 ETF 今年以來吸引 6.108 億美元的資金流入，有望成為自 2014 年在深圳上市以來的年度最大資金流入量。

而在紐約上市的 iShares Gold Trust（IAU-US）2018 年以來吸引了 14.9 億美元流入，為大宗商品 ETF 中最大規模的資金流入量。

紐約商品交易所 6 月交割的黃金期貨價格週二收盤上漲 0.4%，報 1,345.90 美元 / 盎司，連續第三個交易日上漲。

此外，黃金現貨今年以來上漲約 2.9%，漲幅超過標普 500 指數。