澳洲今年起不動產償還本金貸款壓力加重 商用型尤為關注標的

路透報導，澳洲央行 (RBA) 週五公布最新經濟評估報告顯示，家庭負債高企和銀行大肆放貸的風險積聚勢頭最近有所減弱，但警告稱危險仍在。RBA 在長達 67 頁的半年度報告中提到，家庭財務壓力的影響範圍並不廣泛，受惠最近採取的防範債務驅動房地產泡沫的監管舉措。



監管層一直擔心，房價大幅上漲，特別是在雪梨和墨爾本，會製造房屋價值繼續跳升的預期，吸引更多買家入市，進而加重債務負擔，損及整體經濟層面的支出。「對高風險類型新增房屋貸款的擔憂已經緩解。家庭債務水平增速居高不下，增加家庭財務壓力放大，影響到整體經濟的風險。財務壓力的總體指標多數仍處於低位。」



澳洲家庭債務收入比飆升至 190%，創下歷來新高，敲響警鐘，促使監管者介入。這使得澳洲大型銀行收緊放貸的壓力遽增，銀行不得不特別針對房地產投機客，將這類投資者的房貸利率調升。



澳洲央行表示，這已經得到想要的效果。澳洲主要城市房價已從高點回落，雪梨自去年底以來房價逐月下滑。令人堪憂的是風險較高、只還利息的貸款。很多只還利息的貸款將在 2018-2021 年期間轉為須付本金和利息的貸款，後者償還金額龐大。只還利息時段即將結束的貸款估計平均每年約為 1,200 億澳幣，或接近當前未償還抵押貸款的 30%。



不過，澳洲央行預計，多數借款人能夠應對更高的還款額。RBA 將商用不動產單列為需要關注的領域，因有報導，包括布里斯班在內的部分城市出現結算失敗或推遲現象。這些城市的不動產出現 “價格大跌”，因公寓供應過剩。



澳洲央行在逾一年時間內一直將利率維持在 1.50% 的紀錄低位，因通脹低迷、薪資增長緩慢且家庭債務高企。



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