日本海域發現「半無限」稀土含量

據《自然》週二（10 日）公佈的一項研究顯示，研究人員已經在日本水域之下發現了數百年產量的重要稀土金屬 - 足以「半無限」的為世界供應。

這些貴重稀土位於東京東南部 1150 英里處的南鳥島附近。島嶼亦名馬庫斯島（Marcus Island），是日本在太平洋中的一個珊瑚島，屬東京都小笠原村管轄，島嶼面積為 1.51 平方公里。

南烏島 / 圖：小笠原網

稀土金屬在電動汽車、手機、和電池等高科技產品的製造中至關緊要，全球大部份的稀土材料目前都仰賴中國。研究表明，海底含有超過 1600 萬噸的稀土氧化物。這相當於 780 年的釔供應量、620 年的銪供應量、420 年的铽、和 730 年的鏑。

據了解，日本與中國於 2010 年發生了島嶼爭執事件，使中國短暫切斷供應量。此後日本便開始探索其他途徑的可能性，而此發掘有望使日本成為全球最大的稀土生產國。同時，中國自 2010 年起開始限制某些類型的稀土出口，導致價格上漲 10 倍之多 - 進一步推動日本尋求其他來源。

儘管稀土意思是稀有，但其實並不稀有，稀有的地方是採礦較難且投資金額高，較少國家投資。在技術方面，它需要從一個礦床中分離出多種不同的金屬。不像從礦石中回收銅那麼的容易。一位稀土貿易商也證實，稀土索取確實是不助於環境。 據 Roskill 的數據顯示，中國 2017 年全球稀土氧化物產量佔比約 85%，或 161,700 噸。

報導指出，由日本政府支持的企業和研究人員團體計劃在未來 5 年內進行可行性測試。