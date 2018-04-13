阿里蔡崇信完成收購籃網隊49%股權 3年後有機會掌控球隊

紐澤西籃網隊老闆 Mikhail Prokhorov 12 日宣布，已經將 49% 的籃網股份，轉讓給阿里巴巴集團副主席蔡崇信。隨後，籃網球員林書豪也在社群媒體轉發了相關報導，並歡迎這位富豪進入籃網大家庭。

據《紐約郵報》報導，蔡崇信除取得 49% 股份之外，也有權在 2021 年買下球隊控制權。知情人士表示，這筆交易不包括籃網主場 Barclays Center，以籃網隊價值為 23.5 億美元估算，創下 NBA 紀錄。

台灣出生的蔡崇信是阿里巴巴的聯合創辦人及集團副主席，依《Forbes》評估，他個人身價約為 97 億美元。

蔡崇信在耶魯大學取得經濟學士及法學博士，於 1980 年代曾在耶魯大學打袋棍球 (Lacrosse) (長曲棍球)。他去年先買下聖地牙哥 NLL(國家袋棍球聯盟) 的擴張球隊，這次購買籃網隊股權，也是用個人資金，與阿里巴巴無關。

蔡崇信透過聲明表示，做為一個終身的體育迷，他對加入籃網隊及 NBA 家庭感到自豪，而紐約又是他職業生涯早期重要的城市，在他心中占有特殊的地位。他還表示，籃網隊的林書豪是他最喜歡的 NBA 球員。

Prokhorov 主要是透過 Onexim 體育和娛樂控股公司，取得籃網隊的控制權，目前仍為球隊老闆。

