亞馬遜HQ2將在維吉尼亞州？基金們正蠢蠢欲動

共 20 座「幸運」城市入圍了亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 第 2 北美總部（HQ2）的候選名單。而某間房產投信公司則押注 1000 萬美元，認為這座城市將落在美國首都華盛頓 DC 首府。

Third Avenue 房產基金公司旗下管理的資產約 20 億美元，目前擁有房地產投資信託（REIT）公司 JBG Smith Properties (JBGS-US) 約 1000 萬美元的股份，而 JBG 的投資大多落在維吉尼亞州阿靈頓區域附近（Virginia，Arlington）。

Arlington 在華府旁邊地圖 / 圖：谷歌

由 Jason Wolf 和 Ryan Dobratz 管理的 Third Avenue 近期大力推銷 JBG 的地點和持股，並在一封對投資人的信中提道，如果華盛頓獲得 HQ2 的頭獎，REIT 的股票「可能會比我們目前的估計值多許多」。

JBG 的股票自去年 7 月份開始交易以來，報酬率為 7.1%。

該 REIT 指數在期間內則下滑了 10%。JBG 股價週四（12 日）收盤下跌 0.70% 來到 34.02 美元。

JBG 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據知情人士透露，Third Avenue 預計，如果阿靈頓的 Crystal City 社區被選中，JBG 擁有的股份價值將超過 40 美元。

信中也提道，就算到時此社區未獲選，Third Avenue 還是會以 30.5 美元至 31 美元的價格積極購買 JBG 股份。如社區真的被亞馬遜選中，Third Avenue 也將有權利以低於市價購買 JBG 股票，而《彭博》發現這個價格會落在 36.5 美元至 37 美元之間。

亞馬遜 HQ2 前 20 位城市候選 / 圖：彭博

Crystal City 社區靠近 3 個地鐵站，通勤鐵路和雷根國際機場，此機場有直飛亞馬遜總部西雅圖的班機。同時，美銀美林 (BAC-US) 也認為 Crystal City 的獲選率較高，在一份報告中也提道其獲勝幾率。