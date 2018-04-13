【統一證券】盤前分析－貿易戰及地緣風險淡化、有利指數上攻，擇優布局



◆盤勢分析

美中貿易戰、中東政治局勢疑慮雙雙淡化，美國總統川普針對敘利亞及對中國加徵關稅的議題再度改口，使美股連兩日走勢巨幅波動，先蹲後跳；短期新興市場投資情緒因政治事件變動，盤面震盪延續，應擇優選股操作。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，美國總統川普日前於推特上發文警告將以導彈襲擊敘利亞，但不到一天即再度改口，宣稱從未說明何時要進行，並指出習近平對關稅的發言帶來中美不互加徵關稅的可能性，帶動美股強勢走揚，加上 1Q18 企業財報展望樂觀下，預計呈現震盪盤堅格局。

第二、中國人行行長易綱於博鰲論壇中指出，今年 6 月 30 日前包括取消銀行及資產管理公司外資持股比例限制、滬港及深港通每日額度擴大四倍、開放外國投資者經營保險代理業務等六項開放措施將準時上路，且今年底前將大幅擴大外資銀行業務範圍及取消內外資合資證券公司業務限制。在中美經過貿易戰議題摩擦後，中方頻頻釋出改革及開放政策利多訊號，可望有效激勵市場投資氣氛，進一步推升陸股上漲動能。

第三、技術面觀察。台股昨日衝擊 11000 點關卡再度失利，雖指數仍穩健站於各期均線之上，但量能有所縮減，且外資期現貨均做出部分調節，指數維持下有撐上有壓的區間震盪格局，應擇優選股操作。

第四、昨日盤面觀察。生技族群昨日輪動至指標股中裕、浩鼎帶頭上攻，製藥族群包括展旺、永昕、美時、醣聯等均表現強勢；二線光學族群今年可望因非蘋陣營及車用鏡頭加持業績成長，聯一光、光燿科、佳凌、先進光、玉晶光集體帶量上攻。

