【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

11000 點就是要震盪

期待新主流出現

【盤勢分析】

美股昨日下跌，僅費半撐住，但台指 (04) 卻開高，擺明的就是拉高出貨盤，典型的反市場及反反市場！而個股也開始出現一些調整，如板卡風力生技，部分個股已明顯出現調節，而這些留出的資金將有機會轉向新題材股！相

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日指數雖下跌 18.73 點，但日 KD 持續黃金交叉，前波從 10638 到 11120，漲了 482 點，本波從 10775 會漲到哪呢？明日收週線，記得要看週 KD 變化

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數出現震盪！個股方面：矽晶圓磊晶圓、被動元件、【車用零組件】、【貿易戰】【PA】這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

美國出了個川普總統，每天都有新招，讓全市界股市都在追蹤他的推特，2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+10 收 475，20Ma 仍向上)，5483 中美晶 (+3.5)，6182 合晶 (-0.15)、3532 台勝科 (-2.5)，3707 漢磊 (-0.2)、3016 嘉晶 (-0.2)，此族群仍以中美晶為指標 (今高 121)，接下來看其他個股能否同步跟上，假設出現同步性，整體氣勢才會強，延續力才會夠！

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (+8 收 552) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊、6173 信昌電(高 55.5)、3026 禾伸堂、3624 光頡、5317 凱美(+1.1)、2375 智寶(+0.45)、6127 九豪、2492 華新科、8043 蜜望實(+1.3)、6449 鈺邦、2428 興勤、6284 佳邦(連 3 天漲停)、6175 立敦(+4.05 漲停板)、3236 千如、2472 立隆(+2.4)、2478 大毅(+1.2)、5255 美桀，不只漲價行情持續，還有合併題材不斷，個股遇震盪仍可留意！

◎ 電動車及車用股：3665 貿聯 (+11.5)、4721 美琪瑪(+1)、4739 康普(+3)，1536 和大(+0.5)、2231 為升(盤中漲停，尾盤 + 38)、3552 同致、1525 江申(+3.5)、3484 崧騰、3003 健和興，2243 宏旭(+1.6) 持續留意 TESLA 的走勢

◎【工具機及設備股】：2049 上銀 (+14，再創歷史高)、6609 龍澤科、8374 羅昇(+0.35)、6188 廣明、2359 所羅門、1590 亞德客(+16)、6215 和椿、1597 直得、6532 瑞耘、5434 崇越、5536 聖暉、6613 朋億(+2.5，再創歷史高)、3563 牧德(+3.5 再創歷史高) 等可留意族群性！