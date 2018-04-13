【日盛投顧】月線支撐轉強 多方逐漸取得優勢

◆盤勢分析

1. 在美股轉強下，亞洲盤普遍上漲，台股在業績股帶動下，指數呈現小漲格局，終場上漲 10.10 點，來到 10965.39 點，成交量為 1235.43 億元。

2. 台股技術面近期在國際盤止穩之下，台股連續三日站回到月線之上，低檔季線、半年線與年線維持上揚走勢，中期趨勢多方不變，短線上由於月線仍然下彎，指數亦面臨 11000 點整數關卡壓力，短線震盪整理，但月線在過五日交易日即將扣低，屆時亦將翻揚，故盤勢仍屬多方掌控，操作上不追高，逢回偏多。

3. 週五三大法人合計賣超 5.87 億元，外資與陸資 - 18.74 億元、投信 + 10.15 億元、自營商 + 2.72 億元。

櫃買仍屬強勢 留意業績股

1. 電子股類股指數尚未站回到季線之上，表現相較於大盤弱勢，但櫃買電子股表現強勢，顯示在外資未大幅回補台股之前，市場仍聚焦於中小型業績股。其中矽晶圓缺貨潮持續，外資上調 6488 環球晶目標價，帶動股價走強，3532 台勝科 3 月營收年增 29%，股價漲停；觸控第一季受到蘋果調整庫存影響，3673TPK-KY 業績走低，但市場認為將有望漸入佳境，帶動股價走強、6456GIS-KY 受惠於蘋果將出新一代 iPad 加上第一季營收仍維持 20% 成長帶動股價表現；被動元件 2327 國巨 3 月營收創歷史新高，第二季營收有望再創新高，股價維持強勢，3026 禾伸堂與美官司和解，加上第二季營運續旺，股價走高；光學股 3008 大立光第一季獲利不佳，外資降評，股價以利空出盡解讀，3406 玉晶光第一季營收成長 18.2%，i9 拉貨潮有機會提前到 5 月，激勵股價走強；此亦帶動 3D 感測需求提前受惠，相關概念股 3105 穩懋、2448 晶電、6451 訊芯 - KY 等股價上揚；3443 創意受惠於 AI 訂單暢旺，3 月營收年與月同步增長，股價回測半年線止穩；3661 世芯 - KY 股價站上月線；PCB 獲利提升，2367 燿華漲停，2313 華通低檔轉強。

2. 非金電，原油價格轉強，SM 成本上揚，帶動 ABS 報價走升，1312 國喬沿五日均線盤堅、1313 聯成 3 月營收創新高，股價亦領先創 2011 年 9 月以來新高；工具機 2049 上銀產能滿載，股價創新高，航運股 2609 陽明首季營運回溫，股價低檔止穩，2601 益航受惠於子公司 5907 大洋 - KY 獲利穩健，股價雙雙走強；生技股近期表現強勢，包括 1795 美時學名藥在美國獲得勝訴判決，股價走高、1707 葡萄王去年 EPS10.03 元，目前上海廠訂單滿載，股價續強、4736 泰博受惠於新客戶持續增加，股價創 2016 年 9 月以來新高、4743 合一新藥通過美國 FDA 審查，股價維持強勢。