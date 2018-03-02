泰鼎擬發CB籌資6億元償還銀行降負債比 第2季完成

PCB 廠泰鼎 (4927-TW) 規劃發行國內第 3 次可轉換公司債籌資，上限為 6 億元，籌資主要用途為償還銀行借款，近期就會送件，若可順利第 2 季完成募集並償還借款，將可使負債比降至 57%。

此發債籌資案將是今年以來繼嘉聯益 (6153-TW) 之後，第二起 PCB 廠籌資案，預計近期就會送件。嘉聯益的現增籌資案目前已進入原股東繳款期，今 (2) 日股價守穩在現增價的 38 元之上。

泰鼎去年財報已出爐，負債比約為 61%，該公司董事會決議發行國內第 3 次可轉換公司債籌資，上限為 6 億元，籌資主要用途為償還銀行借款，如能依規劃在第 2 季完成募集並且償還借款，將可使負債比降至 57%。

泰鼎去年財報營收 103.95 億元，毛利率 10.43%，年減 4.51 個百分點，稅後純益 7844 萬元，年減 70.99%，每股純益 0.59 元。泰鼎去年第 4 季營收 26.31 億元，毛利率 9.83%，季減 0.2 個百分點，年減 1.97 個百分點，稅後純益 316 萬元，季減 54.52%，但較去年同期的稅後虧損 6580 萬轉虧為盈，單季每股純益 0.02 元。

泰鼎產能擴充已告一段落，目前月產能為每月 460 萬平方呎，今年以來的產能利用率也維持在 9 成的水準。