◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月12日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 凱柏實業 新昕纖 德麥 易威 鈦昇 富邦美債7-10 遠昇 謚源 世坤 穆拉德 永捷 富邦美債20年 廣寰科 東林 萬國通 南璋 凱衛 元大美債7-10 點晶 欣厚-KY 新昕纖 勝昱 樺晟 元大美債1-3 振維 友銓 聚紡 飛寶企業 海灣 元大投資級公司債 大峽谷-KY 達威 直得 精確 晟楠 元大中國債3-5 太欣 松崗 泰茂 宏易 寶得利 群益15年IG電信債 青雲 三圓 至興 唐鋒 昇華 群益15年IG科技債 建達 雙喜 萬在 榮群 群益10年IG金融債 撼訊 力泰 大恭 天宇 國泰5Y+新興債 上揚 理銘 美琪瑪 新零售 國泰1-5Y高收債 松崗 雅茗-KY 雙邦 力新 生泰 保銳 亞都 致振 恩得利 合世 東凌-KY 韋僑 李洲 易威 關中 威潤 凱柏實業 東洋 隆中 唐榮 遠昇 穆拉德 時報 世豐 及成 友華 欣泰 力新 鑫龍騰 天良 凌網 和進 鐿鈦 李洲 耀勝 達爾膚 港建 倚強 金可-KY 至寶電 錦明 中華食 點晶 鑫創 環泰 幸康 廣寰科 南璋 矽瑪 點晶 勝昱 迎輝 建舜電 惠光 重鳥鵬 泰谷 飛寶企業 泓格 典範 世德 東林 長天 泰茂 盈正 益通 精確 晟楠 振維 健信 營邦 鴻翊 宏易 美桀 迎輝 至興 友銓 欣厚-KY 桓達 達威 兆遠 擎邦 昇益 系統電 瀧澤科 三聯 世紀 鈦昇 合邦 華容 唐鋒 業強 建榮 雙邦 訊達 立衛 富喬 撼訊 天揚 立端 亞銳士 鈺創 榮群 安碁 合正 天宇 沛亨 寶聯通 久陽 迅德 昇益 華祺 倉和 凱鈺 有益 三圓 德宏 新零售 力泰 合邦 力新 理銘 萬旭 恩得利 中連貨 驊宏資 謚源 安心 久正 李洲 燦星旅 上揚 凱柏實業 高野 全譜 遠昇 亞都 易通展 港建 老爺知 安鈦克 及成 德記 元隆 好德 大展證 沛亨 璟德 誠品生活 九暘 新洲 華義 凱碩 鑫龍騰 時報 全達 和進 琉園 奧斯特 耀勝 旭然 保銳 倚強 鼎創達 立碁 錦明 捷必勝-KY 越峰 昱捷 明揚 英格爾 光環 綠河-KY 士開 鑫創 欣雄 志嘉 東碩 欣泰 富裔 微端 正德 廣寰科 燦星旅 點晶 富驛-KY 斐成 劍湖山 建舜電 德記 泰谷 泰偉 律勝 華義 先進光 得利影 典範 鼎創達 崇越電 花王 光燿科 邦泰 長天 益通 崧騰 振維 鴻翊 迎輝 凡甲 西柏 兆利 世禾 磐儀 東林 盈正 精聯 欣厚-KY 兆遠 緯軟 譜瑞-KY 廣穎 系統電 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 合正 中菲 東友 高技 寶聯通 佶優 昇益 霖宏 凱鈺 德宏 通泰 合邦 亞矽 萬旭 驊宏資 捷波 久正 亞銳士 立敦 慶生 上揚 全譜 驊訊 易通展 安鈦克 元隆 沛亨 崴強 大中 點序 瑞耘 倉和 佑華 九暘 晶采 凱碩 全達 伍豐 奧斯特 品安 翔名 保銳 立碁 越峰 英格爾 士開 力麒 力泰 志嘉 富裔 正德 陸海 燦星旅 富驛-KY 大略-KY 劍湖山 紅馬-KY 德記 詩肯 關中 泰偉 華義 昇華 得利影 隆中 大甲 大車隊 太普高 鼎創達 龍巖 紅木-KY 大地-KY 裕國 花王 邦泰