【豐銀投顧】稀土戰爭讓中國贏得貿易戰？

◆盤勢分析

本來貿易戰的利空已經接近尾聲，但今天又有一種聲音出來，說其實中國還沒有拿出絕招，就是稀土。稀土又被稱為工具上的味精，應用極為廣泛， 換句話說從日常用品到高階的科技領域，都少不了稀土。但事實上，稀土的「稀」並不是稀少的意思，稀土的「稀」字用濃度來解釋或許比較讓人容易理解，也就是說「稀」的意思是稀土不易到達值得開採的礦藏程度。但稀土畢竟不是石油，石油應用廣泛且人類過於依賴，稀土是否有此等能耐，有待商確。

再來，稀土並不是中國獨有，中國只是「出口量」最大，因為其他有稀土的國家像是美國基於環保的因素不願意開採，所以才讓中國成為出口第一大國。且稀土是可以回收再利用的，本對外宣稱稀土儲備量達二十年，日本從多年前就開始回收報廢電子產品，從中再提煉材料，雖然回收的量依然比不上消耗量，卻不無小補。在 2010 年，中國曾因為釣魚台紛爭而以限制稀土出口做為對付日本的重要手段。然而，日本等國隨即積極向其他稀土生產國接洽，並回收舊電腦、手機等使用稀土金屬的產品，以及研發其他材料來取代稀土金屬。晚近幾年，稀土金屬的價格滑落。

在中國限制出口後，稀土礦石價格飆漲，但反而導致供給過剩。因為除了其他擁有稀土礦的國家開始擴大供給外，中國的稀土相關企業也不切實遵守中國當局的工信部、國土資源部所下達生產指令性計畫，結果導致產能過剩，市場供給遠大於需求。自 2011 年起，便陸續傳出某些稀土金屬的價格崩跌的消息。一路下滑的中國稀土價格，如今只比豬肉稍微貴一點。出口價格一路下跌，出口量卻大增。最大的獲益者，是原本中國想利用稀土出口管制來對付的日本。在全世界中，最大的稀土進口國日本，利用這個機會，搶進更多的稀土，提升其全球競爭力。因此投資人應小心有心人士的炒作，不要傻傻被騙呀。

