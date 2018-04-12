【華冠投顧】04/12（四）國際黑天鵝一隻隻飛來，台股卻緩步墊高？

◆盤勢分析

三月中起，台股開始以生技與風電等作夢題材維繫人氣，清明長假後大盤開始回歸基本面，轉至「好學生概念股」，目前大盤指數從 10800-11000 點附近緩步墊高，OTC 雖留上影線，卻看回不回頻頻創高，此時操作難度不低。

國際市場黑天鵝敘利亞內戰，使昨日美股大跌 218 點，台股又開高走低，量縮下挫，電子權值股中的 2308 台達電、2454 聯發科、2330 台積電、2382 廣達、4938 和碩、2311 日月光、2317 鴻海都是壓盤重點，下午舉行法說會的 3008 大立光洗盤後收紅，收盤小跌 18 點，成交量約 1,090 億，與歐美股市相比，台股真的是相對抗跌且緩步墊高中……

今日資金還是在業績漲價好學生題材之間輪動，如今天被動元件早盤又發動漲勢如 3090 日電貿、2327 國巨、6173 信昌電等都逆勢上漲，6175 立敦甚至攻上漲停板，控盤者還不忘去跌深的 PCB 族群點火，如 2313 華通漲停板，3037 欣興，2367 燿華……

※其他強弱勢族群

強：2323 中環、5410 國眾、3694 海華、3128 昇銳等

弱：6290 良維、2388 威盛、6118 建達、6150 撼訊…… 歡迎免費加賴收聽《股市幸運星》節目。最後祝各位投資好朋友明日操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

