汽車零組件大億、堤維西看後市偏多 惟憂心匯率

車燈 OEM 大廠大億 (1521-TW) 今 (12) 日指出，今年內銷產品平均價格可望上揚，而主要轉投資福州小糸業績隨中國車市穩健成長上揚，整體展望正向看待，而同集團、以車燈 AM 市場為主的堤維西 (1522-TW) ，對今年展望也持中性偏多的態度，不過認為今年表現主要還是看匯率，若匯損壓力小，營運可望小幅成長。

儘管台灣國產車難以再放量成長，對於內銷營收占比逾 50% 的大億而言略有壓力，不過，大億指出，隨著國產車配置增加晝行燈和 LED 頭燈，仍可提升產品平均單價，有助維繫內銷的營收動能。

去年大億台灣廠業績受內銷客戶訂單 (國產車商) 下滑和新台幣匯損影響，營收年成長幅度僅 5%，再加上轉投資福州小糸獲利衰退，導致全年營收、獲利成長幅度均不如預期。

其中，福州小糸全年淨利 0.42 億元，大億認列收益 0.21 億元，相較上一年度認列 0.84 億元大幅衰退，主要原因是一次性打消不良品及呆滯品。

大億指出，隨著與吉利汽車的合作技術到位，費用不至於如去年大幅增加，且不良品也打銷完畢，此負面因素今年已消除，預料福州小糸營運表現可回到過去水準。

大億 3 月合併營收衝至新高達 7 億元，使第 1 季合併營收 15.39 億元較去年同期成長 11.83%。

而堤維西則指出，若新台幣匯損壓力不如去年重，今年就有機會小幅成長，至於中國轉投資大茂偉瑞柯的營運，仍取決於中國車市表現。