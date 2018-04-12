祖克柏：正與俄羅斯爆發軍備競賽 協助穆勒調查通俄門

社交網站 facebook(FB-US) 創辦人祖克柏當地時間周二 (10 日) 出席美國參議院的聽證會，接受 44 位議員 5 小時的「拷問」，但多名議員根本不了解臉書的運作，提問抓不到重點，讓有備而來的祖克柏得以全身而退，據傳祖克柏這次應戰是有高人指點。

祖克柏形容 fb 正與傳播假訊息的俄羅斯爆發一場「軍備競賽」，又透露 fb 正協助特別檢察官穆勒調查「通俄門」，但並未就 fb 營運模式如何改進等問題作出實質承諾。

投資者對祖克柏表現反應正面，刺激 fb 股價當天收盤漲 4.5%，創近 2 年來最大單日升幅。11 日收盤小漲 0.78%，報 166.32 美元。

facebook 股價

綜合星島日報、香港文匯報報導，在周二的聽證會上，33 歲的祖克柏再次就 fb 的連串失誤道歉，承認 fb 沒有盡力保護這個社交平台，讓假新聞和仇恨言論出現，又讓外國干預美國大選，fb 一定要作出更大努力，以「良好及健康」的方式去運用公司所研發的 (保障用戶私隱) 工具。

祖克柏表示，俄羅斯嘗試破壞 fb 和其他互聯網系統。因此，這是一場「軍備競賽」。他說：「俄羅斯會愈來愈厲害，而我們也要增加這方面的投資，加強實力。」並透露 fb 正協助特別檢察官穆勒調查「通俄門」，但他拒絕透露相關細節，說這屬於機密。

他還承諾到 2018 年底，fb 會有超過 2 萬人從事安全和內容審查，並聲稱將開發人工智能 (AI) 工具，在未來 5-10 年更加精準地發現並刪除「仇恨性言論」。fb 同日宣布推出獎金計畫，獎金由 500 美元至逾 4 萬美元不等，鼓勵用戶舉報任何濫用個人資料的行為。

不過，祖克柏話鋒一轉，表示對加強監管抱持開放態度，但如果監管法例和制度太複雜，可能會對新興及發展中的社交媒體公司帶來打擊。

祖克柏接受議員近 5 小時的質詢，共有 44 名議員提問，由於每位議員只有 5 分鐘時間發問，無法迫使祖克柏作出任何實質回應。

部分議員更鬧出笑話，例如共和黨的哈奇問到，「你的用戶不需交費，那你如何維持平台的經營？」祖克柏簡單回應是靠廣告賺錢，反映哈奇連平台營運方式也不知道。

民主黨的甘尼迪質詢祖克柏時自暴其短，凸顯他連 fb 基本功能也不懂。甘逎迪問「你願意研究如何讓用戶有更大權利刪除個人資料嗎？」祖克柏答道，用戶一直可刪除任何甚至所有資料。甘逎迪然後要求祖克柏防止 fb 分享用戶個人資料，以及讓用戶轉移資料至其他社交平台，但這些均是 fb 已推行的政策。

共和黨議員費希爾質詢時，則要求祖克柏交代 fb 儲存「數據種類」的數量，但用字並非專用術語，結果反被祖克柏要求她澄清問題。此外，有議員指控 fb 出售個人資料賺錢，祖克柏隨即更正是「交易」而非「出售」。

最令祖克柏感受到壓力，要數民主黨人哈里斯的提問，她質疑 fb 於 2015 年知道「劍橋分析」挪用個人資料後並沒公開披露，相信是管理層的決定，要求祖克柏指出涉及該決定的人，祖克柏答道不肯定管理層有否討論此事。

美國有線新聞網絡 (CNN) 評論指聽證會有 3 大缺失，第一是議員對 fb 缺乏認識，令祖克柏能避開有關私隱權的重要問題，亦無法令 fb 公開「劍橋分析」挪用個人資料詳情；第二是議員質詢失焦，涵蓋前年總統大選通俄案、仇恨言論以至選舉廣告等議題；第三是問題太空泛，例如「為什麼我們要相信 fb？」但未要求祖克柏採取實質措施，以及解釋為何一直忽略保障用戶私隱。

溝通訓練公司「全球公開演說」主管沙皮拉分析，祖克柏明顯有備而來，他的聲線充滿自信，從不心急發言，看來有點緊張是正常表現，否則更令人質疑他是否真誠。

外傳祖克柏聘請外部顧問，助他準備這場國會作證處女秀。《紐約時報》報導，顧問群備妥議盡的筆記，列出假設問題與答案，並在事前沙盤推演中扮演議員角色，協助他熟悉聽證會場景。fb 公關團隊也建議他答詢時儘可能直接。

祖克柏雖然在參院全身而退，但今 (12) 日祖克柏還在眾議院的聽證會作供，祖克柏表示，社交媒體行業將無可避免受監管，但呼籲議員們必須審慎行事，他透露自己的個資亦被售予第三方。