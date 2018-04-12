大陸轉投資太陽能停產 強茂回歸本業二極體 盼拉升獲利

強茂 (2481) 董事會通過，在中國大陸轉投資太陽能事業群江蘇艾德提列無形資產、設備等總金額約新台幣 14-15 億元資產損失，波及公司去年整體獲利。強茂說明，今年 1 月起，大陸太陽能事業陸續展開停工作業，直到 3 月底全部停止生產，未來將回歸公司主要獲利整流二極體業務，盼拉升整體業績。數據顯示，強茂轉投資江蘇艾德太陽能在 105 年營收 2 億 4761 萬元人民幣，占強茂合併營收 9.51%，實際虧損 4042 萬元人民幣，吃掉合併淨利 39.38%。106 年自結營收 8322 萬元人民幣(較前一年衰退 66.38%)，占強茂合併營收 3.38%，虧損增至 4787 萬元人民幣，侵蝕資產減損前合併淨利 20.59%。



強茂因轉投資江蘇艾德，預估去年影響每股盈餘約 3.35 元到 3.59 元，去年獲利虧損，因此董事會提列無形資產及設備約 14 億至 15 億元新台幣資產減損損失。



為減輕負擔，強茂今年第一季開始調整營運方向。強茂說明，由於過去公司陸續轉投資，造成部分負擔，每年也都有不少損失，獲利減少。江蘇艾德部分，礙於遵循大陸當地法規，及需給客戶緩衝期等問題，無法一次停止所有作業，董事會決議從今年 1 月開始做減少重心，直到 3 月底正式停工。



強茂 3 月份營收較去年同期減少 10.84%，累計 1-3 月營收較去年同期減少 2.01%。強茂說明，接下來重心將回歸二極體，要將資源挹注在二極體，及調整產品組合，「車用」市場比重會增加。加上第二季目前市場評估表現良好，如後續晶圓提供等也順利，會朝預期發展營收前進，盼衝高後續業績。



強茂今年除調整台灣二極體價格 10-15%，去年第四季大陸地區調整銷售價格。也在高雄岡山廠、無錫廠進行擴產約 15% 幅度。



法人表示，二極體市場需求持續強勁，國際二極體大廠也將產能轉至車用市場，雖強茂受江蘇艾德影響，但強茂主要獲利來自整流二極體，佔公司比達 65.32%，讓強茂在電源、PC、網通及消費性二極體滲透率提升，如公司加強車用布局等工業，今年業績仍樂觀，預估有望較去年成長。



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