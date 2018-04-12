〈大立光法說〉Q1業績不振 分析師：整體訊息面中性偏多

股王大立光 (3008-TW) 今 (12) 日由執行長林恩平主持召開法人說明會，證券分析師黃漢成指出，受到手機市場需求不振，大立光第 1 季財報表現平平，不過這樣的業績仍可接受，且法說會的訊息中性偏多，包含未像年初時透露，營運可能衰退的訊息，加上生產良率可望改善，還有全塑膠鏡頭市場中仍具優勢。

分析師張陳浩則強調，目前大立光股價修正至 3000 元附近，第 1 季業績表現及第 2 季表現可望逐漸步出營運谷底，方向屬「正面」，且今日大立光法說會中未再如今年初法說會透露營運可能衰退的訊息，此點本身就是利多。

張陳浩指出，大立光股價從去年 6075 元一路走跌到近期的 3000 元低價區，除包括舜宇光學等陸廠搶單，大立光本身因進駐新廠學習曲線因素障礙影響良率，造成今年以來業績不振，毛利率也下滑，連帶引發外資不斷修正大立光本益比，但今日大立光法說會中，顯示「沒有提出重大利空的本身就是利多」，生產良率可望改善，另外今年全塑膠鏡頭市場中，大立光仍具備競爭優勢。

在蘋果 iPhone X 新機銷售狀況不如預期之下，黃漢成指出，今年第 1 季由於手機市場需求沒有出來，相對大立光這樣的業績表現，仍能夠接受，目前對大立光仍是中性看待，仍需觀察第 2 季業績攀升力道。

大立光今天收盤價為 3300 元，上漲 70 元或 2.17%，成交量為 574 張。今天三大法人同步買超，外資買超 65 張，投信買超 6 張，自營商買超 11 張，合計買超 82 張。