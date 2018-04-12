京東鄭孝明: 能精準辨認是否跑步雞

2018年互联网经济峰会今日在香港开幕，本届主题为“新经济 新动力”.京东集团国际业务总裁郑孝明在其名为“科技加速商业基础设施创变”的主题演讲中分享了电商平台领域里科技影响生活的案例.例如“精准捐款”，与把钱捐给慈善机构不同，在这里可以精准到捐赠特定的日用品给需要帮助的人，让慈善更加透明有效.以及“跑步鸡”等农产品，在鸡的脚上绑一个计步器，如能走一百万步，则比普通的鸡贵三倍，可以让消费者食用更健康的产品，同时让农民赚更多的钱.

他表示，在中国内地，移动支付已经遍及人们生活的方方面面.自己与同场讲者互相认识，也已经不再互换名片，而是互换微信号.中国电商市场的渗透率也高于美国，达到80%.而京东更注重科技，未来10年也将以科技力量不断突破自己.

他相信作为电商平台，注重使用者的体验极为重要. 这会达到一个自我监督的效果，往往越是自律的平台，越会得到消费者的青睐和持续使用. 同时他表示“数据泄露”问题是因科技引起的道德问题，需要同业人员重视，要尽可能保护消费者的权益.

记者：孙鑫淼

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