空頭大規模加倉？內外盤期鋅雙雙破位大跌

摘要：LME 期鋅盤中跌 3.5%，至 12 月來最低；滬鋅跌逾 4%，創去年 8 月以來最低。Mymetal 稱市場傳言國儲局拋鋅，但很大一部分因素是空頭加倉，且下游消費遲遲不釋放令價格承壓。

周四早盤，內外盤鋅期貨價格均大幅下跌，跌幅超過 3.5%。媒體稱近日市場瘋傳中國國儲局拋售數萬噸鋅。

LME 期鋅盤中跌 3.5%，跌穿 3200 美元，最低觸及 3125 美元 / 噸，為去年 12 月以來新低。上期所期鋅主力合約 1806 早盤收跌 4%，創去年 6 月以來最大盤中跌幅，跌穿 24000 元，觸及 23510 元 / 噸，至去年 8 月上旬以來最低水平。

據我的有色網（Mymetal）報導稱，「國儲拋鋅的傳聞大概傳了 2 周，鋅價下跌更是將拋儲傳聞推至風口。」不過文章還強調，「實際情況仍待考證。」

依照上述報導稱拋儲傳聞已經「傳了 2 周」，料傳聞並非今日施壓鋅價的主推手。

我的有色網分析稱，「今日滬鋅增倉 8 萬多手，價格大幅下跌，很明顯是空頭在加倉」：

價格大幅下跌很大一部分因素是因為投資機構空倉大規模進場引起的。短期來看，鋅錠消費遲遲得不到放量，鋅價承壓。

鋅下游消費遲遲得不到釋放，市場很早就開始轉空了，一直在等契機。

早盤，LME 有色金屬全線下跌，倫銅跌 1.3%，倫鋁跌 0.64%，倫鉛跌 2.28%。內盤商品期貨普跌，黑色系近全線飄綠，有色金屬重挫，滬銅跌逾 1%。

『新聞來源／華爾街見聞』