自跌破100美元以來 市場從未如此下注做多油價

摘要：數據顯示，投資者做多 WTI 原油的熱情已升至 2014 年 6 月 30 日來最高，當時 WTI 油價為 105 美元，遠高於當前的 67 美元。分析師認為，雖然地緣政治風險導致油價大漲，但基本面根本無法支撐當前價格。

地緣政治風險急速升溫，原油成了投資者瘋狂做多的對象。

彭博統計的數據顯示，用於衡量原油投資者做多和做空意願差距的 WTI 看漲期權斜率（call skew），周三已升至 2014 年 6 月 30 日以來最高水平，當時與之對應的 WTI 原油價格則為 105 美元 / 桶。

美國總統川普周三在 Twitter 表示，即將用導彈打擊敘利亞，誓言要予以攔截的俄羅斯要準備好了。美國國防部長馬蒂斯周三也表示，美國軍方已為此做好準備。當日有報導稱，美軍在 24 小時內對敘利亞發動襲擊的可能性非常大。

因擔憂中東地緣政治風險會導致原油供應受擾，油價本周連漲三日。WTI 5 月原油期貨昨日收漲 2%，報 66.82 美元 / 桶，創 2014 年 12 月 3 日以來收盤新高。布蘭特 6 月原油期貨收漲 1.44%，報 72.06 美元 / 桶，連續兩個交易日創 2014 年 12 月 1 日以來收盤新高。

當前 WTI 與布蘭特油價表現：

事實上單從敘利亞來看，它本身並不是一個重要的產油國，市場的主要擔憂在於此處的衝突有可能影響到整個中東地區的原油供應，尤其是昨日有媒體報導稱，產油大國沙烏地阿拉伯在首都利雅得上空攔截了一枚導彈，更是加劇了市場的緊張情緒。

在分析師看來，當前這一波油價上漲根本沒有基本面支持，主要是受到地緣風險的影響。德國商業銀行商品研究負責人 Eugen Weinberg 表示：

油市基本面並不能支撐當前的價格，但是市場目前更加關注政治因素，忽視了當前存在的一些警示信號，尤其是美國原油產出的增長。

Weinberg 這裡提到的美國原油產出增長，指的是美國最新原油庫存的意外大幅增加。台北時間昨日凌晨，美國石油學會 (API) 公布的數據顯示，截至 4 月 6 日當周 API 原油庫存增加 175.8 萬桶，遠超預期的增加 22 萬桶。這一數據公布後，油價一度回吐部分漲幅。

『新聞來源／華爾街見聞』