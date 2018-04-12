【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到量能萎縮以及市場觀望中東情勢之下，使得亞洲市場普遍下跌，並且拖累台股小幅下跌，終場加權指數下跌 18.73 點，技術面上回測五日線關卡，而外資在現貨部分賣超 57.67 億，合計三大法人現貨淨賣超 61.50 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國週三公布 3 月消費者物價指數意外下降 0.1%，不過較去年同期則上升 2.4%，不過該數據並未造成太大波動，市場依舊關注中美貿易關係，以及在敘利亞政府使用化攻後引起的地緣政治危機，美元首先在歐鎊領漲下擴大跌幅，不過稍晚公布上月 FOMC 會議紀錄顯示 FED 立場偏向鷹派，美元才收復部分跌幅；美股指數期貨早盤收斂原先大幅跌幅，不過再偏鷹派的紀要公布後，再度擴大跌幅。

《國際商品市場焦點分析》

美國 EIA 週三公布，4 月 6 日結束的一週，美國原油庫存意外大增 330 萬桶，美國每日原油產量也是持續攀升，不過市場焦點集中在敘利亞緊張情勢引發的地緣政治風險，油價大幅走高續創逾三年新高；同樣受到地緣政治風險拉升的還有黃金期貨價格，加上美國公布的通膨數據並未如市場預期強勁，6 月期價一度飆漲超過 20 美元，直到 FED 偏向鷹派的 3 月會議紀要公布後，才回吐漲幅。

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