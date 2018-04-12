中菲行擁抱雲端智慧物流 管理系統成功邁入Web 3.0雲端架構

中菲行國際物流 (5609) 為因應物聯網移動通訊時代來臨，中菲行創辦人暨董事長錢堯懷於日前年度全球經理人會議中宣布集團在資訊科技能力正邁向重要里程碑，成功將 Window 個人電腦網路系統，轉換升級為 Web 3.0 雲端架構的移動智慧物流系統。為操作管理優質化並服務全球之客戶，中菲行導入最新 Web 3.0 架構與行動技術，以供應鏈管理為基礎，整合商業流程之銷售、操作、會計及財務管理，經由此系統，中菲行透過虛擬辦公室的概念，利用智慧型裝置，提供客戶高規格服務，並協助其降低經營成本提昇效益。採用雲端技術除確保系統的高效率與高穩定性，讓客戶能輕鬆而即時地分析與產出客製化報表。



在這次系統升級中，「協同合作服務平台」(Collaboration Service Platform；簡稱 CSP)，不僅能透過簡易互動介面系統，協助客戶掌握整個運送過程，包含從原物料供應商到工廠，進而加工包裝後，將成品運送至世界各地的市場配送中心，有效分析與達成關鍵績效指標，其平台上所屬的「訂單管理系統解決方案」(Purchase Order Management System；簡稱 POMS)，更能透過與客戶端的系統對接，即時掌握貨物銷售 / 運送 / 採購 / 倉儲的最新動態，提高其客戶滿意度，以強化整體供應鏈管理效益。



錢堯懷表示，呼應中菲行對於資訊科技的服務承諾透通 (Visibility)、協同(Collaboration) 與優化(Optimization)，於數位時代導入最新 Web 3.0 雲端架構，透過互聯網的應用與物聯網的整合，讓中菲行成為同時建構實體和虛擬通路移動智慧物流服務的提供與整合者，要逐步超越客戶的期待。



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