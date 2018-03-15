中菲行去年EPS1.67元 擬每股配息1.19元 今年營收獲利可望成長

中菲行國際物流 (5609) 今(15)日董事會通過去年度集團營業額為 175.33 億元，年成長 8.5%，稅後淨利為 2.06 億元，年下滑 23.6%，每股盈餘 (EPS) 為 1.67 元，年下滑 24.1%，董事會同時通過盈餘分配議案，每股將分配現金股利 1.19 元，6 月 8 日將‬召開股東常會。 中菲行為因應物聯網移動通訊時代的來臨，在資訊科技能力正邁向重要里程碑，已於去年 12 月 6 日成功將 Window 個人電腦網路系統，轉換升級為 Web 3.0 雲端架構的移動智慧物流系統，以達虛實並進、無遠弗屆、服務客戶。



中菲行去年度持續運用訊息系統能力及組織力開發新業務，中菲行整體運量及營業額雖然均較前一年度有相當的成長，但是由於航空公司及船公司運費因市場供需在去年度進行大幅調漲，相對於客戶的運價調整必須逐步進行，造成營業毛利下滑較去年下降，而自第三季開始，由於客戶的運價調整已經逐步反應市場狀況，營業毛利逐步回升，第四季雖然營業額較前一年只成長 2%，但是毛利金額卻較前一年第四季成長 15.9%，毛利率由 12.0% 提高到 13.6%，第四季營業淨利較前一年同期大幅成長 32.8%。



展望未來，中菲行將持續的進行業務拓展及投資，運用訊息系統功能在内部供應鏈做深度的整合，以及持續優化操作以增加營業毛利，預估未來整體營業額及獲利能持續成長。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』