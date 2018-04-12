百度將與硬蛋簽訂AIoT平台框架合作協議

硬蛋將于本月與百度簽訂AIoT(物聯網)領域框架合作協議，百度作為AI端，硬蛋作為IoT硬件端，將吸納20~30家方案商，雙方共同篩選一些合作夥伴。

百度和硬蛋的現場參會人員向媒體記者确認了雙方正在接觸洽談，但詳細合作仍需後續推進。

據悉，雙方將先搭起合作框架，百度將作為硬蛋科通産線的第一步，通過線上線下，讓硬蛋平台上相關企業了解百度的技術，硬蛋技術人員將先通過百度培訓了解，然後再做二級培訓。未來，通過硬蛋的方案打包設計能力將百度的技術應用到更多垂直領域當中，比如汽車等行業，并將在未來引入硬蛋實驗室人員參與讨論。

這初步勾勒出了硬蛋與百度合作背後的訴求輪廓。百度希望第三方來幫助推廣AI技術，并轉化為應用，但沒有盈利需要。硬蛋及其母公司科通芯城會把百度推向供應鏈上遊，把技術模塊化逐步推動向芯片化發展。為此硬蛋將組件2-3人的專人負責團隊，形成運營計劃，建立考核機制。硬蛋的方案設計可以加入百度的技術。對兩家而言，硬蛋的AI是短板，百度的IoT是短板， 兩者可互相補充。

來源：一財網

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