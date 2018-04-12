〈房產〉北台灣今年首季推案量終止連4年下滑 年增0.4%

據住展雜誌統計，今年首季北台灣推案量為 1734.51 億元，較上季減約 30.7%；若與去年同期相比，年增幅約 0.4%。住展雜誌企研室經理何世昌表示，房市經歷 3 年多修正後，因景氣復甦緩慢、建案銷售牛步，建商將重心擺在銷售手上餘屋，使得新推案量因而下滑。

不過，從今年第 1 季推案量中止連四年衰退來看，建商信心有提振跡象。

雖然今年首季此台灣房市推案量較上一季下滑，但何世昌指出，歷年第 1 季通常是推案淡季，案量較上一年度第 4 季銳減是常態。若與近年第 1 季推案量來看，2014-2017 年已連續 4 年下滑，今年是首度回到正成長。

北台灣各縣市中，以新北市推案量最大，首季供給量約 623 億元，其次為台北市約 471 億元，桃園則以約 381 億元居第三。反觀基隆房市表現相對冷清，去年第 4 季推案約 39 億元，今年第 1 季推案量僅約 9 億元。

基隆房市的輕軌題材來得快、去得也快，去年末輕軌題材就已急速退溫，再加上缺乏指標案或有感降價案刺激，線上銷售中的建案價格不再放軟，買方也提不起勁，成交淡如水，建商在基隆推新案顯得興趣缺缺。

而以各行政區作比較，則今年首季推案量最大的區域依序為新莊、內湖、板橋、桃園、竹市東區、中壢、土城、中山、文山、松山；其中，雙北市占了 7 個名次，且前三名的新莊、內湖與板橋案量均超過 100 億元。

今年第 1 季推案量最大的新莊，並未因外界看衰而減少供給量，且最受關注的新莊副都心重劃區成交均價雖下修到 4 字頭，但仍有建商老神在在，高價案陸續釋出；從先前的潤泰，到今年的遠雄 (5522-TW)、中悅，再再顯示同區域建商定價策略、以及建案價差都十分極端。