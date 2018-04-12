政治危機致OPEC原油意外減產？減產量可能高達減產協議的兩倍

石油輸出國組織 (OPEC) 在 2016 年達成減產協議之前，經歷了將近一年的談判和攻防。而到今年年底，這個組織可能無意之下損失數量相當的原油產量。

OPEC 目前的減產規模已經高於承諾的 120 萬桶 / 天。委內瑞拉的經濟危機重創其石油工業，將產量拉低到幾十年來的最低水平，並有可能進一步下滑。如果美國總統唐納德 · 川普再次對伊朗實施制裁，那麼該組織計畫外的損失產量可能膨脹至目標減產規模的兩倍。

這將使沙烏地和俄羅斯 -- 減產協議的兩個主導者 -- 陷入兩難。它們是否應該讓石油市場變得供應更加緊張，但是冒著更高的油價損害需求，甚至刺激更大規模美國頁岩油浪潮的風險呢？還是應該通過增加產量來彌補差距，但是由此導致來之不易的歷史性減產協議提前作廢呢？

「當我們考慮到年終時，那就涉及到伊朗和委內瑞拉兩個方面，」紐約 RBC Capital Markets LLC 的大宗商品策略主管 Helima Croft 說。「美國可能恢復制裁伊朗。而在委內瑞拉，則是在緩慢失血 -- 損失持續增加。」

沙烏地和俄羅斯是多年來石油市場上的競爭對手，它們召集了 OPEC 和非 OPEC 的共 24 個產油國達成了減產協議，希望能消除美國頁岩熱潮造成的過剩狀況。並且協議超出預期。據國際能源署 (IEA) 估計，過量庫存將在兩到三個月內消失；布倫特原油價格位於每桶 70 美元以上，這是三年來的最高水平。