中國將推動更多國企合併重組 削減過剩產能

管理 26 兆美元國有資產的中國國資委的負責人稱，中國將進一步改革臃腫的國企，推動電力和煤炭等行業的整合。這些行業飽受僵屍企業、破產和債務違約困擾。

國資委主任肖亞慶提及由中央政府直接監管的國企時表示，部分行業的一些央企太過分散，效率低下。他說，國資委支持願意自己走到一起的公司。肖亞慶周三在海南召開的博鰲論壇期間接受採訪時作出上述表示。

肖亞慶說，國資委鼓勵電力、煤炭和機械製造業的整合，避免重復。

自 2014 年以來，國資委和其他部委協調了多個產業涉及逾 1 兆美元資產的十多項合併重組，響應了習近平提出的「國企做強做優做大」的號召。這些改革創建出全球最大的機車製造商中國中車和全球最大的火電公司國家能源投資集團等巨無霸公司。

理想的結果

肖亞慶表示，一些合併重組已經取得了令人滿意的結果，例如兩家國有航運公司合併組成的中國遠洋海運集團以及兩大龍頭鋼鐵企業合併組成的中國寶武鋼鐵集團，都是他最引以為傲的典範。

肖亞慶補充說，潛在的員工和管理層冗員不會成為問題，因為這些公司是出於自己的意願組合在一起，並且事先找到了共同點。雙方公司的管理層有同樣的意願，並且都可以接受對自己職責的調整。

平等待遇

當被問及是否對川普政府針對中國投資的敵意加劇感到沮喪時，肖亞慶說，雖然他尊重每個國家都有自己有關外國投資和國家安全的法律法規，但他希望每個國家都將平等待遇擴展到其他國家的投資，而非僅僅基於公司的所有權來實施限制。

肖亞慶周三在博鰲的分論壇上表示，中國國企將繼續領頭中國的對外投資，同時指出海外市場目前平均僅占國企業務的一小部分。