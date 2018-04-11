「金句王」曹德旺第二季：別給大企業減稅 直接給小微企業免稅

摘要：「玻璃大王」曹德旺首先高度評價了川普的減稅政策，認為川普很偉大，會成為最有作為的美國總統。但隨後曹德旺指出，中國不應該向川普學，建議大企業不要減稅，應該是小微企業免稅，各國有各國的國情。

福耀玻璃董事長、「玻璃大王」曹德旺在公開場合始終是快人快語、直抒胸臆。

據《財經》，今日（4 月 11 日）在博鰲亞洲論壇「稅改」分論壇上，曹德旺首先高度評價了川普的減稅政策，隨後話鋒一轉，希望中國政府不要向川普學，大企業不要減稅，應該是小微企業免稅，各國有各國的國情。

中國不要向川普學習，川普是總統，按照美國直接稅制的辦法，總統管的是所得稅，個人所得稅和企業所得稅。中國如果按這個學就完蛋了，效果不好，這個只能在美國用，英國用，我認為應該算清楚了以後再用。

中國如果要減稅，我建議大企業不要減，直接把小微企業的稅免了，因為小微企業借不了企業的錢（編者註：此處應指小微企業無法像大企業那樣動用資本槓桿），因為各國有各國的國情。

福耀玻璃 1987 年由曹德旺在中國福州創立，目前是全球最大的汽車玻璃製造商之一。

川普入主白宮之後，福耀集團攜成熟製造業技術進軍美國，投資 6 億美元的全球最大汽車玻璃單體工廠業已在美國俄亥俄州竣工投產。加上此前投資，福耀集團在美國投資已有 10 億美元。

高度評價川普減稅：很偉大 他會成為最有作為的總統

在評論美國減稅對於福耀玻璃在美建廠決定的影響時，曹德旺表示，

我對川普的降稅看法，不是因為我在美國投資，我認為他太偉大了，中國企業界非常欣賞川普，他參選的時候我跟一個校長打賭說川普當選，他當選以後，我說他將會成為歷史上最有作為的總統。因為中國對總統這個角色了解不大，川普是美國企業家當總統的，我是企業家，可能是自己的偏見而已。

美國的減稅，稅收作為管理國家的工具，是每一個主權自己特有的權利，任何國家都不能規避的，最知道什麼時候加稅，什麼時候減稅。因此我認為，美國人做美國人的事情，中國人做中國人的事情，你管不了他，管好自己就可以了。這就是我對稅收的理解。

曹德旺指出，川普減免所得稅，是在用最簡單的手段刺激消費。他還認為，川普若連任的話，還是會繼續減稅。

中國應對：不要向川普學，大企業不要減稅，應該是小微企業免稅

隨後曹德旺話鋒一轉，表示在減稅措施上中國不應該向川普學習，「他的做法拿到中國來是絕對不可行的。」

去年我們可以看到，[中國] 現在正在減免增值稅，保險費五險一金規劃方面做了一些事情，我跟他們提意見降稅，找我去開會討論這個事情，這裡一下子降的幅度太大還不行，因為牽涉到財政支付的問題，更大的還有其他方面的平衡問題。

我跟他講必須降下來，幫助企業降低要素成本。但是我相信短期內也只能一步步的來，56 個民族，96 萬平方公里，13 億人口，處理起來沒有那麼容易，要有一個過程。

但是可以肯定的說，[中國] 這次降稅是 2015 年提到現在才降了一點點。川普作為一個美國總統，首先他是美國人，他代表的是美國人民的利益最大化，[所以美國人民] 應該支持他，是這個問題，他做他的，我們做我們的，他的做法拿到中國來是絕對不可行的。

『新聞來源／華爾街見聞』