Fed偏鷹派撐住美元 金價回落

美國聯準會 (Fed) 週三公布會議紀錄，Fed 官員看好經濟前景，認為通膨有望達標；外界解讀，Fed 的立場，強化了 2018 年會加速升息的看法，週四 (12 日) 美元指數走揚，金價回落。

根據 Investing.com 報導，美東時間週四清晨 5 點 28 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格下跌 9.5 美元 (0.68%)，至每盎司 1,350.50 美元。

美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 上漲 0.28%，至 89.47。

週三，受中東緊張情勢升溫影響，金價攀高。

俄羅斯駐黎巴嫩大使 Alexander Zasypkin 週三接受媒體訪問時說，若美方空襲敘利亞，其飛彈都將被擊落，甚至連發射地點，也會被摧毀。

美國總統川普不甘示弱，於推特發文稱，俄羅斯放話要擊落美國飛彈，「等著瞧，最棒、最新、最聰明 (smart) 的飛彈要來了！」

川普推文一出，金價應聲走揚，一度觸及 2 個月高點。

另一方面，Fed 會議紀錄顯示，Fed 官員看好經濟前景，且認為未來幾個月，通膨將上揚；外界解讀，Fed 的立場，強化了 2018 年會加速升息的看法，美元因此獲得支撐。

其他貴金屬交易方面，白銀期貨下跌 1.09%，至每盎司 16.585 美元；鉑金期貨下跌 0.32%，至 931.30 美元。

銅期貨下跌 2.05%，至每磅 3.054 美元。