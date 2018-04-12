年內漲60%還不夠！高盛大幅上調Netflix目標價

摘要：高盛認為，受益於強勁的內容陣營及營銷投資，預計 Netflix 第一季及全年訂戶增長都將超出預期，因此將目標價由 315 美元上調 14% 至 360 美元。Netflix 將於下周一發布一季報，昨日收漲 2% 至 304 美元。

Netflix 股價年內已漲近 60%，但在高盛看來，這還遠遠沒完。

在周二發給客戶的報告中，高盛分析師 Heath Terry 表示，預計 Netflix 第一季以及全年訂閱用戶增長都可能超出市場預期，因此重申對 Netflix 的「買入」評級，並將目標價由 315 美元調整至 360 美元，上調幅度達 14%。

Netflix 昨日收盤上漲 1.88%，報 303.67 美元，今年以來累計漲幅達到 58%。高盛最新目標價比 Netflix 昨日收盤價高出約 20%。

高盛報告認為，在優秀的內容供給、新增的分發合作渠道以及營銷投資初顯成效的支持下，Netflix 將於美國當地時間下周一發布的第一季財報會超出市場預期。

報告預計 Netflix 第一季國內訂戶將增長 170 萬，國際訂戶將增長 560 萬，高於 Netflix 自己預計的 145 萬和 490 萬。高盛還預計，Netflix 全年國際訂戶將增長 2180 萬，高於華爾街共識預期的 1960 萬。報告寫道：

隨著 Netflix 基於訂戶規模、分發渠道和內容陣營實現全球規模效應，在第一季之外我們認為其長期訂戶增長以及盈利能力都會超過當前的共識預期。

除了高盛以外，摩根士丹利和摩根大通也都上調了 Netflix 目標價。

同在周二發布的報告中，摩根士丹利表示，Netflix 的全球擴張仍處於初級階段，其在亞洲仍然擁有巨大的市場空間，因此將 Netflix 目標價從 275 美元上調至 350 美元。摩根士丹利報告稱：

我們認為其股價表現高度依賴於全球訂戶規模增長。

其在美國以及部分國際市場取得的成功，為進入新市場提供了一個成功的路線圖。規模的增長也將讓 Netflix 能夠合理利用內容投資驅動利潤增長。

摩根大通在周二的報告中也將 Netflix 目標價從 285 美元上調至 328 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』