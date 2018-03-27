區塊鏈狂潮不減 黃金供應面也有意採取這種新技術

在一片區塊鏈技術狂熱中，實體黃金也難逃這股數位淘金熱，一家公司正在努力確保其來源沒有問題。

這是一家美國金融科技公司 Emergent Technology Holdings 的宣稱，該公司希望今年上半年利用區塊鏈技術對黃金供應鏈進行數位編碼。

Emergent 首席商務官員 Mitchell Davis 表示，該公司正在創建一個數位代幣，該數位代幣將獲得黃金的完全支持，希望能夠藉此提供更具流動性的黃金交易方式。

透過數位記錄黃金供應鏈的每個階段，該公司能夠保證每塊黃金的出處，證明其來源沒有問題，並檢查其純度是否為 99.99%。這些將全部記錄在一個虛擬但無法改變的數位分類帳目中，也就是一個區塊鏈。

Emergent Technology 正與紐約證券交易所 (NYSE) 上市的 Yamana Gold (AUY-US) 合作創建由黃金支持的「g 幣」，每枚硬幣據稱相當於 1 克來源可信賴的黃金，並與黃金現貨價格掛鉤。作為基於區塊鏈的資產，每枚硬幣的擁有者都有數位保證，可用於投資、財富轉移和支付。

這雖不是追踪區塊鏈上黃金的唯一嘗試，但該公司表示，其方法與其他人目前所採用的方法「根本不同」，部分原因是其專注於「來源可信賴的黃金」。

「Emergent 正在尋求建立一個生態系統，」Davis 指出。因此該公司從礦場源頭就開始追蹤黃金，協助「連接供應鏈中的所有步驟」。

Davis 說，透過在黃金上加密封印，他們能夠使用技術一路上追蹤它。

據 Emergent 的說法，像 Yamana 這樣的礦場將能夠使用行動 app 掃描「防篡改封印上的智慧晶片，並記錄在可信賴的黃金區塊鏈上的託管金和其他數據傳輸過程。」

所有程序的每個步驟都被記錄下來，並且是公開可見的。

「這樣你就擁有一個流動性強、值得信賴的資產，可在全球進行交易，並有黃金的完整支持。」Davis 指的是由此產生的數位代幣。

使用區塊鏈技術，該公司希望能夠更容易和自動地將黃金從礦場轉移到保險箱。