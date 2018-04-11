白宮又走一人：川普安全顧問Bossert離職

摘要：川普改組國家安全委員會的行動仍在繼續，Tom Bossert 成為繼國家安全委員會發言人後，又一名計劃離職的官員。媒體稱，隨著新任國安顧問博爾頓開始建立自己的團隊，未來還會有更多離職。

川普改組美國國家安全委員會的行動仍在繼續，國家安全顧問 Tom Bossert 已經遞交辭呈。

Tom Bossert 成為繼國家安全委員會發言人 Michael Anton 後，又一名計劃離職的國安會成員。

白宮發言人桑德斯稱，「總統感謝 Tom 為我們偉大祖國的安保做出的貢獻」。「Tom 帶領白宮保衛我國免受恐怖主義威脅，增強網路防禦能力，並應對前所未有的自然災害。」

路透援引接近新任國安顧問博爾頓的消息稱，隨著博爾頓開始建立自己的團隊，其他離任也會逐漸到來。強硬派博爾頓在周一正式履任，博爾頓曾在去年 8 月提交給川普的一份備忘錄中，明確表示自己對國安會工作的不滿。

Tom Bossert 曾是老布什政府的成員，2017 年起在川普政府任職，負責應對美國去年的颶風事件。

去年 8 月以來，Tom Bossert 逐漸變得不受待見，當時他被一封假冒川普女婿庫什納的惡作劇電郵成功欺騙，回復時還給出了自己的私人信箱。而且，彭博援引知情人士消息稱，Tom Bossert 抵制去年的國安會重組。

川普就任總統的一年多以來，離任的官員之多超乎想象。華爾街見聞此前提到，從高級智囊到普通員工，白宮西翼人人自危，無論是忠心耿耿的班農，最被信任的貼身保鏢 McEntee，或是處境尷尬的科恩，話不投機的蒂勒森，都免不了收拾行囊離開白宮。

這一次遞交辭呈的 Bossert，也清楚認識到川普這位僱主的危險。路透報導稱，Bossert 周一晚間在一場會議的席間笑稱，「正如所有為川普工作的人那樣」，他也不確定自己的未來。

『新聞來源／華爾街見聞』