川普「瘋起來」自己人都怕 共和黨擬限制其單邊貿易決策權力

摘要：美國眾議院議員 Warren Davidson 表示，打算向眾議院提出議案，要求川普未來在獲國會同意後才能實施關稅計劃。他此前曾稱川普關稅決策是「很大的失誤」，最新提議和參議院一共和黨議員所提舉措類似。

關稅計劃在白宮內外引發巨大反響，如今共和黨人開始謀劃對川普這類權力加以限制。

據彭博報導，眾議院議員 Warren Davidson 周三表示，他打算向眾議院提出一項議案，要求川普未來在獲得國會同意之後才能實施關稅計劃。這和參議院共和黨人 Mike Lee 此前提出的措施類似，Davidson 稱他的議案已經獲得大約 10 人支持。

美國當地時間 3 月 8 日，川普正式簽署了對進口鋼鐵和鋁產品分別徵收 25% 和 10% 關稅的行政命令，關稅將在 15 天內開徵。隨後加拿大、墨西哥以及澳洲獲得豁免。

這一計劃不僅遭到美國貿易夥伴國的強烈反對，在白宮內也非議重重。在川普簽署行政命令當天，107 名共和黨議員簽署聯名信，要求川普修改對鋼鐵和鋁的關稅計劃。

眾議院共和黨人、眾議院籌款委員會主席 Kevin Brady 表示，希望川普重新審視這一做法，它將導致許多意想不到的負面影響。Brady 認為，如果不能避免關稅，就應該重點針對採取不公平做法的貿易夥伴。

在行政命令簽署的第二天，眾議院議長 Paul Ryan 也明確表示，他反對川普新頒布的關稅，並敦促川普政府縮小關稅的範圍。他提到：

我不同意這種行為，並擔心它會帶來意想不到的後果。

將繼續敦促政府縮小這一政策的範圍，只關注那些違反貿易法的國家和做法。

打算向眾議院提出限制川普權力的 Davidson，在川普簽署關稅行政命令前也同樣發出過反對聲音。

3 月 3 日，Davidson 在出席一場農業相關的活動時表示，美國取得的成就很大程度上是因為擅長貿易，川普如果施行一刀切的全球關稅計劃，「那可不是一個好兆頭。」他提到：

他（川普）在貿易上談了很多，所以現在所有人都有所準備了，這對於我們的農業產品不是好事。如果亞洲這麼做，大豆價格可能已經快速下跌了。這還會對整個市場帶來其他影響，對經濟也具有很大破壞性。

Davidson 表示，川普這一決策是「很大的失誤」，尤其是他還宣稱「貿易戰容易獲勝」。Davidson 指的是 3 月 2 日川普在 Twitter 稱對美國來說貿易戰是好事，獲勝很容易。

3 月 4 日，Davidson 在 Twitter 上回應川普的一條推文時表示，美國應該和最親密的貿易夥伴一道對「壞人」施加壓力，而一刀切的關稅則起到完全相反的效果，導致那些要報復美國的人聯合起來。如今這條內容仍被 Davidson 置頂於他的 Twitter 主頁。

『新聞來源／華爾街見聞』