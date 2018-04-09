〈金管會立院備詢〉曾銘宗爆料 多家上市櫃公司擬下市赴陸掛牌

面對中國大陸股市磁吸效應，立委曾銘宗今 (9) 日在立法院財委會爆料，他接觸了國內前五大證券承銷商，每家承銷商都有 3-5 家上市櫃公司最近都在詢問要如何在台股下市然後再到大陸股市掛牌，對此，金管會主委顧立雄回應表示，會請證交所及櫃買中心去了解。

曾銘宗說，大陸磁吸效應正在發酵醞釀中，去年台股日均量 1373 億元扣除當沖降稅後，沒有增加太多，顯示股市籌資功能正衰退中。

曾銘宗進一步指出，近期有多家券商到他的辦公室洽商當沖降稅的相關事宜，從券商處聽到很多上市上櫃公司都在了解如何從台股下市再去大陸掛牌，前五大承銷商中，每家承銷商平均有 3-5 家上市櫃的客戶都在詢問，對此消息，他還向沒來他辦公室的券商總經理求證，得到的答案都是真的。

曾銘宗表示，據了解，這些想下市的公司，有一招是擬先增加持股讓他不符合股東持股分散標準，然後股東會通過後再向證交所、櫃買中心核備。想下市的公司不只 KY 股，還有國內集團股，希望金管會正視此問題好好研究。

顧立雄表示，沒有接獲這樣的訊息，會馬上請證交所和櫃買中心去跟券商做了解。

顧立雄進一步強調，他對台股相當有信心，因為公司營收創新高、稅前淨利好、現金殖利率也高，上市櫃公司若要到大陸上市，要考慮其特殊環境，包括外匯管制。

對此，曾銘宗表示「這是自我安慰，大陸市場有其優勢，但台灣的環境非常險惡。」