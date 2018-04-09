〈台企赴陸掛牌潮〉會計師：在台下市赴陸掛牌太激進 建議2溫和做法

今 (9) 日立委曾銘宗在財委會上爆料，國內前五大證券承銷商都有 3 至 5 家上市櫃公司詢問要如何在台股下市，再到大陸股市掛牌，對此，有會計師認為，若想赴陸，在台股下市非唯一解決方案，這屬於較激進的方式，建議將台灣企業做分拆或是成立控股公司，是較溫和的做法。

勤業眾信聯合會計師事務所審計部營運長施景彬表示，上市櫃公司在台股下市、赴陸掛牌並非那麼容易，當中要考量是否符合大陸上市的規定，包括要符合股權分散標準、發行人與控股股東及其全資或控股企業，不得存在同業競爭、營業項目需符合大陸的外商投資產業政策等。

KPMG 安侯建業大陸發展中心主持會計師陳宗哲也說，大陸在關係人交易和股權結構部分要求非常嚴謹，因此，想赴陸在台股下市非唯一解決方案，這是屬於比較激進的方式，且在台股下市之後，除了能不能順利在陸股上市是個未知數之外，企業下市後私有化，企業還有將股份收回的資金壓力。

陳宗哲進一步指出，每個產業和公司在大陸的布局都不一樣，比較普遍的做法，是建議台灣企業做分拆或是成立控股公司。若該公司確定在大陸的業務比重是高的，且也確定要在大陸上市，則可將台灣業務轉到中國大陸去，但不見得一定要在台股下市，建議企業要審慎評估。