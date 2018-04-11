特朗普一句話引爆市場 叙利亞上空已是戰雲密布

周三(4月11日)，美國總統特朗普在推特上稱，“俄羅斯準備好吧，因為導彈將襲擊叙利亞”。

消息發出後，美元/盧布一度漲破65關口，為2016年11月以來新高，日内漲約3%;現貨黃金一度突破1350美元關口，為3月27日來首次，日内漲逾0.7%;現貨白銀現漲0.3%;美元/日元短線下挫，刷新日低，日内跌逾0.3%。

在上周六叙利亞發生可疑化學武器襲擊事件後，外媒報道稱，特朗普政府或考慮在72小時内行動，行動選項包括襲擊叙利亞軍方的總指揮部，或打擊阿薩德政府的化武據點。

白宮發言人桑德斯周二在例行記者會上表示，特朗普將取消出席第八屆美洲國家首腦會議以及訪問哥倫比亞的行程。他需要留在國内，負責對叙利亞局勢作出回應并關注國際局勢發展。

在美國與盟國磋商的同時，美法兩國已將導彈驅逐艦開過東地中海，等待攻擊命令。英國也在這一海域部署了一艘防空驅逐艦，并在塞浦路斯部署了10多架戰鬥機，機上裝配了可用于空襲的各式導彈。

針對美國準備對叙利亞動武的計劃，俄羅斯也做好了準備，俄羅斯在陸、海、空三方面已經處于“戰備”狀態。

俄方強硬回應稱，美國向叙利亞發射的任何導彈都將被擊落，發射平台也將被瞄準。叙利亞再次戰雲密布。

有消息稱，美國政府正在就軍事行動争取其他盟友的支持，本次打擊規模可能比2017年4月美國(同樣以叙政府軍使用化武為由)對叙空軍基地發射59枚“戰斧”巡航導彈的打擊要大得多。

去年美國向叙利亞發射導彈後引發全球金融市場恐慌，日元，主權債、黃金和原油價格全線大漲。不過，去年美國僅襲擊了叙利亞的一個基地，并沒有造成持久性破壞。而這一次，新的報複性襲擊或將造成更大的破壞，并可能打擊阿薩德政府更多的據點。

文章來源：環球外匯網

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