工信部、深交所共推産融合作 助力新興産業發展

4月10日，工業和信息化部(以下簡稱工信部)與深圳證券交易所(以下簡稱深交所)聯合舉辦的“産融合作·助力新興産業發展”交流對話活動在深交所拉開帷幕。

深交所有關負責人表示，在中國證監會統一領導下，在工信部等有關各方大力支持下，深交所始終以服務科技創新和新經濟發展為己任，積極支持新技術、新産業、新業態、新模式的創新企業發展，不斷完善多層次市場、多樣化産品、專業化服務和國際化發展體系，持續延展科技創新金融服務生態鏈。深交所高度重視與工信部的溝通合作，在中國證監會與工信部戰略合作協議框架下，聯合開展了一系列産融對接、投融資路演等活動，取得初步效果。目前，深交所正在全力打造國際領先的創新資本形成中心，一是更有地支持創新企業上市，積極深化創業板發展改革，穩妥推進創新企業在境内發行股票或存托憑證試點工作順利開展，完善資本市場服務創業創新和中國制造2025的市場平台和制度機制。二是更有力地提升創新服務水平。針對基礎性、戰略性、前瞻性重要問題深入研究，為重點行業和重點企業提供專業化、定制化解決方案，持續提升“隧石星火”平台和區域性市場服務平台，支持企業通過上市、再融資、固定收益、境内外并購等方式發展壯大。

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