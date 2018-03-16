〈房產〉信義區除了豪宅也有平價的公寓住宅 成交最多在這裡…

依 2017 年實價登錄統計成交顯示，台北市公寓成交最多的路段，是信義區的吳興街，平均房價單價每坪 51.1 萬元，套房產品最多的則是林森北路，平均成交單價為 55.6 萬元，至於華廈最多的是內湖區的民權東路六段，大樓類成交最多的則是新生北路二段，平均房價每坪達 75.1 萬元。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這些熱門的購屋路段，通常都具有一些吸引民眾前往購屋的優勢，同時也是市場上供給與需求較為穩定的區域，民眾想要購屋時不妨參考一下區域熱門成交地段的狀況。

吳興街是信義區中相對平價的購屋區段，房價和信義計劃區中的豪宅單價差距甚大，且附近台北醫學院生活圈的機能成熟，又可以快速通往信義計劃區等商圈，一直以來是信義區內熱門的購屋路段，加上吳興街巷弄不少，實際上涵括的範圍不小，光是去年吳興街就有 70 筆的公寓交易紀錄，是北市公寓最熱門的交易路段。

至於台北市的熱門套房產品成交，則仍由林森北路的實價登錄數量居冠，林森北路雖然小環境略顯複雜，但地段仍屬於台北市精華區域，生活機能成熟且方便，加上區域內因為小宅需求穩定，一直有小宅產品的新推案問市，在供需兩端的狀況都穩定之下，林森北路仍是去年台北市的套房交易王，平均單價則是在每坪 55.6 萬元。

至於 10 樓以下含電梯的華廈類產品，台北市則以內湖區的民權東路六段為交易最多的路段，該路段經過內湖科技園區、三軍總醫院到捷運葫洲站的生活圈，民權東路六段巷內的居住品質單純，又有重劃區內的產品可選擇，也吸引不少藝人和內科的上班族在此購屋，去年則躍居北市華廈成交最多的路段，平均成交單價則為每坪 61.6 萬元，

至於大樓則產品，北市則以市中心的新生北路二段成交最多，平均的成交單價為每坪 75.1 萬元。