富邦金首季淨利年增66% 旗下富邦人壽、富邦產險獲利成長顯著

富邦金 (2881) 公布 3 月自結稅後淨利 44.03 億元，較去年同期成長 39%，累計今年 1 月至 3 月稅後淨利 164.30 億元，較去年同期成長 66%，每股盈餘 1.61 元。其中子公司富邦人壽、富邦產險今年前 3 月獲利成長各超過 130%、107%。富邦金公布各子公司獲利表現，其中累計前 3 月大幅成長超過 130% 的富邦人壽，3 月稅後淨利 21.70 億元，前 3 月稅後淨利 92.51 億元。富邦金說明，主要受惠良好承保、投資績效帶動獲利成長。今年前 3 月初年度保費收入達 481 億元，總保費收入 1413 億元，較去年同期成長 6%。



台北富邦銀行部分，3 月稅後淨利 15.39 億元，較去年同期成長 24%，主要獲利來自淨利息收益、資金操作相關收入增加。累計前 3 月稅後淨利 49.94 億元，較去年同期成長 15%。北富銀資產品質維持穩健，3 月底逾放比率 0.21%，備抵呆帳覆蓋率 627.6%。



其他子公司如富邦產險 3 月稅後淨利 3.64 億元，較去年同期成長 95%，主要承保業務及投資績效良好。累計前 3 月稅後淨利 13.12 億元，較去年同期成長 107%，簽單保費收入也較去年同期成長 7%。



另外，富邦證券 3 月稅後淨利 944 萬元，累計前 3 月稅後淨利 3.4 億元。富邦證券經紀收入成長，主要來自市場成交量成長以及市佔率提升。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』