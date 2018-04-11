全球債務再添21萬億美元創新高 新興市場"貢獻"最大

國際金融協會(Institute of International Finance，簡稱IIF)周一(4月9日)發布報告稱，全球債務去年進一步增加21萬億美元，至237萬億美元的紀錄新高。

“包括所有部門在内的全球債務水平去年增加了21萬億美元，這占2012年以來25萬億美元總債務增量的80%多，”報告稱。

過去五年的25萬億美元債務增量中絕大部分來自新興市場。新興市場的債務在這一時期從42萬億美元增加到了63萬億美元。相比之下，同期内發達市場的債務總規模增加了4萬億美元，至174萬億美元。不過，目前發達市場這一債務總水平依然遠遠高于新興市場的63萬億美元。

所有部門的債務較2016年年底水平均有所上升，其中家庭、非金融企業、政府、金融部門的債務分别增長了4.5萬億美元、6.5萬億美元、4.5萬億美元和5.5萬億美元。

盡管全球債務總水平大幅上升，但債務占全球國内生産總值(GDP)的比重卻下降到318%。“随着全球GDP增長高于潛在水平，債務對GDP比重繼續下降，”IIF在報告中稱。

過去五年，成熟市場債務對GDP比率從2012年的387%下降到2017年的382%，這部分抵消了新興市場比重的上升，新興市場債務對GDP比率同期内從171%上升到210%。

分部門來看，全球企業債務占GDP比重從2016年的92.2%下降至91.3%，金融部門債務占GDP比從2016年的82.4%下降到80.8%。但是，投資情緒改善以及信貸标準放寬增加了全球消費者對債務的需求，因此，家庭部門的債務成為例外，全球家庭債務占GDP比重從去年58.9%上升到59.3%。

“仍然很低的全球利率繼續支持前所未有的債務累計水平，”IIF在報告中稱。新興市場中，巴西和俄羅斯依然在放松貨币政策，發達市場來看，日本央行和歐洲央行依然沒有退出極度寬松的貨币政策。

IIF的報告顯示，去年，阿根廷、尼日利亞、土耳其、中國的債務占GDP比重增幅最大，其中中國家庭和金融部門的負債不斷增加。

雖然去年中國整體債務增長顯著下降，非金融企業的債務占GDP比重去年下降到160%，但這一降幅大部分被家庭和金融部門的債務增長所抵消。

大部分的新興市場繼續以本币發債，但去年這些國家的外币計價債務擴張了8000億美元，至8.3萬億美元的紀錄高位。

“依賴外債使得土耳其、匈牙利、波蘭和阿根廷部分易受國際風險胃納變化的影響，”IIF警告稱。

由于IIF使用的是去年的數據，因此，報告并沒有特别提到美國大規模的政府債務累積狀況。特朗普政府去年年底通過的大規模減稅以及增加政府開支的做法將使美國聯邦赤字在未來幾年大幅增加。

無黨派的美國國會預算辦公室(Congressional Budget Office，CBO)9日發布報告稱，由于減稅和增加政府支出，美國聯邦赤字到2019財年將達到9810億美元，而據去年6月預測，美國聯邦赤字要到2022年才會超過1萬億美元。

來源：界面

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