【華冠投顧】上檔壓力沈重 依舊個股表現

◆ 劉彥良 盤後分析

美股大漲，台股早盤如預期衝高，甚至突破 11000 點整數關卡，但量能不足且面臨平台壓力下最終漲勢收斂，收盤僅小漲 46 點收 10974 點，成交量 1291 億元。

風電、生技股昨日轉弱，很多人說這個族群完蛋了，但我很明確告訴投資朋友這 2 個族群的行情還沒有結束，果然今天 3708 上緯、2208 台船、2018 中鋼構攻上漲停，另外 1589 永冠也大漲 8%，其中台船自公開分享以來已大漲 65%。台船最大的利基在於經濟部是最大股東，同時無論哪個開發商，未來在船隻上都要與它合作，別無他選。

生技方面，4736 泰博盤中差 1 檔漲停，再創新高。在 4137 麗豐已飆漲 4~5 成後，同一天分享給大家的泰博才上漲 2 成，接下來將持續補漲。

美中貿易戰沒有這麼快落幕，任何相關消息都會牽動股市變化，所以現階段指數呈現區間震盪的機會很，故在操作上要以中小型業績成長股或題材股進行短打為宜。

今天早盤帶會員朋友卡位一檔主力近期鎖碼的個股，收盤前 20 分鐘買盤開始進場急拉，收盤成功改寫波段新高。主力籌碼流向已分享至 Line 生活圈，有興趣的投資朋友可以自行前往參考。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估