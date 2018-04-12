【永豐期貨】台指選擇權盤前－貿易戰降溫 台股連三紅收復所有均線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 29 點至 10977 點。價差方面，台指期正價差縮至 2.98 點，電子期正價差縮至 0.09 點，金融期轉為逆價差 - 1.6 點。現貨部分，三大法人買超 9.53 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2011 口至 13962 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1347 口至 48604 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 5089 口至 14913 口。

中美貿易戰降溫，週二美股四大指數大漲收高，帶動全球股市反彈，週三台股早盤開高上漲，金融電子類股攜手上攻，盤中台積電、鴻海、壽險雙雄為首的攻堅要角漲幅均超過 1% 以上，指數一度突破 11000 點大關，不過隨著逢高追價力道減弱，加上美股電子盤出現漲多拉回，多檔權值股出現賣壓拉回，所幸尾盤買方再度進場拉抬，終場加權指數上漲 46.84 點至 10974.02 點，成交量能 1292.8 億，較前一日縮減 148.98 億。技術面來看，週三日 K 連三紅收復所有均線，指數盤中突破 11000 大關後留了 40 多點的上影線。整體而言，KD 與 MACD 都有轉強趨勢，盤中指數突破屢攻不克的整數關卡，不過量縮與上影線顯示逢高檔壓力市場追價力道減緩，因此整體盤勢雖對多方較有利，但要挑戰前高仍須量能跟上。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 9800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.58 升至 1.62，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.73% 降至 12.65%，賣權平均隱含波動率由 21.1% 降至 16.79%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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