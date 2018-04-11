專家：若中美貿易戰打不起來 人民幣還可能升值

在岸人民幣 (CNY) 兌美元周二 (10 日) 波幅擴大，全日反彈 145 點子，至官方收市報 6.2962。至下午 4 點 35 分，人民幣夜盤升 78 點子；離岸人民幣漲逾 80 點子，報 6.2919。

交易員表示，隨著市場重歸理性，預期中美貿易仍是「口水戰」，人民幣收復之前的失地。短期來看，美匯仍缺乏方向，人民幣料延續區間波動。

《星島日報》援引興業銀行首席經濟學家魯政委分析，由去年底至今，人民幣都不存在「上帝之手」的干預跡象，現在更不會干預匯市，否則便會落川普口實。

中國國家外匯局前國際收支司司長管濤也表示，外傳中國考慮使用人民幣貶值去應對中美貿易戰的報導屬炒作，意在混淆視聽，試圖趁機獲利或試探政策取向，誤導市場。

魯政委認為，貿易戰一旦開打，全球市場重返避險通道，人民幣肯定會趨向貶值；如貿易戰「打不起來」，人民幣匯率走勢將回歸常態，美元仍有貶值壓力，人民幣還可能升值。目前來看，中美「口水戰」仍在持續，但不會真正動手「開打」。

中國國家主席習近平在博鰲論壇就大幅度開放市場准入、創造更有吸引力的投資環境、加強知識產權保護、主動擴大進口 4 大方面已向美方拋出「橄欖枝」，回應了美方縮小中美貿易逆差等訴求，減緩了市場對貿易戰的憂慮，有利人民幣重返正軌。

不過，中國官方喉舌《人民日報》昨天刊文指出，中國擴大開放的新舉措將惠及不少交易夥伴，但不適用那些違反世界貿易組織規則、動輒對別國發動「貿易戰」的國家。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，中美雙方實際想都「不想打」展貿易戰，貨幣戰爭爆發的機會更低，人民幣貶值只會是最後不得已的「出招」，他認為人民幣今年會平穩發展，料離岸及在岸人民幣今年年底有望輕微升至 6.18 元的水平。

