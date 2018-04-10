川普貿易戰威脅下 黃金與鈀金期貨順勢揚升

美股投資人近期特別關注川普發言，擔心他的一句話、一則推特，就讓道瓊見到數百點的震盪。貴金屬投資人可能相反，因為川普的說法與政策正為市場帶來新的活力。

據《彭博》報導，黃金與鈀金期貨的 60 天歷史波動率，升至近 1 年來最高，白銀的波動性也增加。上周，當川普政府官員試圖安撫市場時，川普本人出面警告，表示與中國的貿易僵局，可能會帶來短暫痛苦過程。

另一方面，川普還開啟了與俄羅斯的戰線，包括最大的鈀生產商等數十家公司，都遭受美國方面的制裁。這些都帶來貴金屬市場的影響。

隨著川普的政策發布，包括近期的關稅言論，以及對美中貿易戰的擔憂，黃金期貨今年上漲了 2% 以上。周一，川普再次抨擊中國，表示兩國對於汽車的關稅規模，完全不公平，感覺像是「愚蠢交易」。

紐約商品交易所 6 月份交割的黃金期貨價格，在美國週一收盤報每盎司 1340.10 美元，上漲 0.3%。

黃金日線走勢圖 (近一年以來表現)

TD Securities 全球商品策略主管 Bart Melek 表示，整體市場的波動率都在上升，在川普政策不確定性之下，投資人正在定價風險溢價。

俄羅斯企業 United Co. Rusal，持有 MMC Norilsk Nickel PJSC 28% 的股權，這次受到美國制裁。而 Norilsk Nickel 是鈀、鋁、鎳等重要礦藏的生產商，這帶來流動性的危機，並推高了鈀金價格。

紐約商品交易所 6 月份交割的鈀金期貨，因此創下 7 個月來最大漲幅，大漲 4.2%，報每盎司 932.50 美元。