準備好逢低買入？一年前川普打擊敘利亞 市場是這麼走的

摘要：針對敘利亞化武襲擊事件，川普警告將就是否打擊敘利亞做出「重大決定」。去年此時，他在敘利亞沙林毒氣後對其發射 60 枚戰斧導彈，市場在激烈反應後又快速復原。這一次，逢低買入的機會要來了？

川普取消了本周將於秘魯召開的美洲國家首腦峰會行程，以專注應對敘利亞化學武器問題。他試圖組建一個行動聯盟，這些行動可能包括軍事打擊。

敘利亞上周六發生一起化武襲擊，造成至少 48 人遇難，川普將此次襲擊形容為「野蠻行徑」。他在周日稱，美方在軍事上有很多應對選項，將在 24 至 48 小時內就是否打擊敘利亞做出「重大決定」。

一年前，即 2017 年 4 月 5 日，在有報導稱敘利亞發生沙林毒氣襲擊後，川普授權美軍單方面對敘利亞一個空軍基地實施導彈打擊。

如果這次川普再度決定軍事打擊敘利亞，不難想象，全球金融市場將作出激烈反應，只是激烈程度究竟有多大很難預判。

去年此時，美國戰斧巡航導彈發射之後，全球投資者大為恐慌，市場迅速陷入巨大波動：避險資產日元上漲，主權債、黃金和原油價格全線大漲。

不妨用更為直觀的圖表形式來回顧當初全球市場對打擊敘利亞軍事行動的反應：

美國股市當日快速下跌 1% 左右，隨後震盪拉升，甚至升到了高於開炮消息傳出之際的水平，此後又陷入震盪：

黃金價格大幅沖高，隨後窄幅震盪之後又高位回落，此後在沖高前水平附近持續整理：

美債價格短線急漲，殖利率相應下行，此後震盪回落，跌至低於導彈發射前的水平：

而這一次，面對潛在的軍事風險事件，市場的反應算不上特別激烈，標普 500 指數期貨在上述消息傳出之後震盪走低：

對此，美國財經部落格 Zerohedge 評論稱，投資者似乎在「賣謠言」。

值得思考的是：這一次，市場是否會像去年一樣，迎來另一個逢低買入的機會呢？

『新聞來源／華爾街見聞』