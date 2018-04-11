新日光首季營收25.14億元 年增16% 需求築底回溫

工作天數恢復，新日光 (3576)3 月營收 10.72 億元，重返 10 億大關，月增率 75.84%，年增率 62.1%，首季營收為 25.14 億元，季減率 26%，年增率 16.32%，新日光表示，近期電池產品報價逐漸有支撐，台灣內需市場穩定，中國及歐洲市場部分區域近期陸續有案場標案開出，整體太陽能市場需求可望緩步築底回溫。新日光降低多晶電池生產比重，提列部分出售竹南廠之廠務設施報廢等，產生其他費用損失 1.58 億元，去年營業淨損為 38.93 億元，稅後虧損 41.54 億元，每股稅後虧損 4.08 元，連續三年虧損，累計虧損金額超過一個資本額，截至去年底每股淨值降到 10.87 元，今年第一季仍無法擺脫虧損，每股淨值失守 10 元，信用交易資格可能被取消。



新日光、昇陽光電 (3561)、昱晶(3514) 三合一之後，新日光為存續主體並更名為聯合再生能源公司，國發基金、耀華玻璃方能透過私募認購注資，成軍後的聯合再生能源係以擴大下游電池模組、電廠營運出海口，擺脫電池代工備胎為營運目標，初期模組產能配置 1.2GW，透過美國海外設廠，或是 OEM 方式，2-3 年內把模組拉升到 3G，5 年則為達到 5G，與太陽能電池 5-6G 產能做搭配。



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